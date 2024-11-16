«Роналду – лучший из людей, но Месси – инопланетянин, он не с этой планеты. Другого игрока с такой скоростью мышления и целеустремленностью не найти». Пике о Лео

Жерар Пике выразил восхищение игрой Лионеля Месси.

– Какой игрок удивил тебя больше всего?

– Месси всегда отличался от других. Криштиану – лучший из людей, но Лео – инопланетянин, он не с этой планеты.

Я видел, как он тренируется каждый день, делая невероятные вещи, другого игрока с такой скоростью мышления и целеустремленностью не найти. Он приехал, когда ему было 13 лет, и он играл абсолютно одинаково как в молодежной команде «Барсы», так и в основной команде, – сказал бывший защитник «блауграны».