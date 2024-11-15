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Кубок МЛКБ. Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Серохвостов и Логинов пробегут масс-старт

Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков и Логинов пробегут масс-старт на Кубке МЛКБ.

Гонка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 16 ноября.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

Масс-старт, мужчины

Начало прямой трансляции – 9:30 по московскому времени («Матч ТВ»).

Предварительный старт-лист

Эдуард Латыпов

Александр Поварницын

Карим Халили

Даниил Серохвостов

Кирилл Бажин

Савелий Коновалов

Максим Цветков

Василий Томшин

Антон Бабиков

Александр Логинов

Антон Смольский (Беларусь)

Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Евгений Сидоров

Ярослав Костюков

Евгений Емерхонов

Ильназ Мухамедзянов

Петр Пащенко

Михаил Бурундуков

Роман Еремин

Иван Колотов

Александр Бектуганов

Рустам Каюмов

Вадим Истамгулов

Вячеслав Малеев

Никита Поршнев

Алексей Вагин

Илья Авсеенко (Беларусь)

Иван Тулатин (Беларусь)

Максим Воробей (Беларусь)

Степан Данилов (Беларусь)

Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
результаты
сборная Беларуси
масс-старт
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
Ярослав Костюков
logoМаксим Воробей
Ильназ Мухамедзянов
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
Вячеслав Малеев
Роман Еремин
logoКарим Халили
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
Михаил Бурундуков
Алексей Вагин
Александр Бектуганов
Евгений Сидоров
Илья Авсеенко
Иван Тулатин
Степан Данилов
Международная лига клубного биатлона
Савелий Коновалов
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