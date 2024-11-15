Кубок МЛКБ. Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Серохвостов и Логинов пробегут масс-старт
Гонка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 16 ноября.
ЯНГПУР Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск, Россия
Масс-старт, мужчины
Начало прямой трансляции – 9:30 по московскому времени («Матч ТВ»).
Предварительный старт-лист
Эдуард Латыпов
Александр Поварницын
Карим Халили
Даниил Серохвостов
Кирилл Бажин
Савелий Коновалов
Максим Цветков
Василий Томшин
Антон Бабиков
Александр Логинов
Антон Смольский (Беларусь)
Дмитрий Лазовский (Беларусь)
Евгений Сидоров
Ярослав Костюков
Евгений Емерхонов
Ильназ Мухамедзянов
Петр Пащенко
Михаил Бурундуков
Роман Еремин
Иван Колотов
Александр Бектуганов
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Вячеслав Малеев
Никита Поршнев
Алексей Вагин
Илья Авсеенко (Беларусь)
Иван Тулатин (Беларусь)
Максим Воробей (Беларусь)
Степан Данилов (Беларусь)
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»
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