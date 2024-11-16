Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной. Криштиану обогнал Рамоса

У Криштиану Роналду больше всех в истории выигранных матчей в составе сборной.

В игре Лиги наций с Польшей (5:1) форвард одержал 132-ю победу за национальную команду Португалии , обогнав Серхио Рамоса , на счету которого 131 выигранный матч за Испанию.

Также Роналду принадлежат еще два рекорда: по голам за сборную (135) и по количеству матчей (217).