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Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной. Криштиану обогнал Рамоса

У Криштиану Роналду больше всех в истории выигранных матчей в составе сборной.

В игре Лиги наций с Польшей (5:1) форвард одержал 132-ю победу за национальную команду Португалии, обогнав Серхио Рамоса, на счету которого 131 выигранный матч за Испанию.

Также Роналду принадлежат еще два рекорда: по голам за сборную (135) и по количеству матчей (217).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСерхио Рамос
logoСборная Испании по футболу
рекорды
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