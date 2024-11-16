Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной. Криштиану обогнал Рамоса
У Криштиану Роналду больше всех в истории выигранных матчей в составе сборной.
В игре Лиги наций с Польшей (5:1) форвард одержал 132-ю победу за национальную команду Португалии, обогнав Серхио Рамоса, на счету которого 131 выигранный матч за Испанию.
Также Роналду принадлежат еще два рекорда: по голам за сборную (135) и по количеству матчей (217).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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