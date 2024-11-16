Криштиану Роналду: «Мне скоро 40. Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации. Через год, два... Не знаю»
Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
«Я просто хочу наслаждаться. Планировать завершение карьеры... Если это должно произойти, через год или два... Я не знаю.
Мне скоро исполнится 40. Я хочу наслаждаться. Пока чувствую мотивацию, продолжаю идти. В тот день, когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру», – сказал 39-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
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Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной – обогнал Рамоса. У Криштиану также рекорд по голам и матчам
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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