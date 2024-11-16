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В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не сыграют с Россией: «Их 4, они не вызываются с июня. В РФ приехала сильная команда»

В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не сыграют с Россией.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу сообщил, что семь ключевых игроков сборной Сирии не сыграют по разным причинам, включая травмы.

«Мы не говорили, что семь игроков нашей сборной травмированы или не смогут сыграть с Россией. На самом деле их четыре и они не вызываются в сборную Сирии с июня этого года. Нельзя говорить о том, что они не участвуют в матче или травмированы – эти футболисты просто не вызываются в нашу команду.

Еще у нас есть заявка, в которую мы можем внести не более 23 футболистов, поэтому логично, что в финальную заявку не попадут много футболистов и они не примут участие в матче.

Поверьте, в Россию приехала сильная сборная Сирии без четырех футболистов местного чемпионата. Все остальные – профессионалы и ключевые футболисты клубов Азии, Европы и Южной Америки», – сказал директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

Матч Россия – Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. 

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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