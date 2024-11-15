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  • Фиаско Черчесова со сборной Казахстана, Медведев вылетел с итогового, у Смолова пропали часы за 8 млн, Дзюба знает, что скажет Путину, немецкие клубы уходят из твиттера, рекорд Василевского и другие новости
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Фиаско Черчесова со сборной Казахстана, Медведев вылетел с итогового, у Смолова пропали часы за 8 млн, Дзюба знает, что скажет Путину, немецкие клубы уходят из твиттера, рекорд Василевского и другие новости

1. Крайне неудачно пока играет Казахстан при Черчесове – четвертое поражение подряд, ноль голов в пяти играх и вылет из дивизиона B Лиги наций. Впрочем, сам Станислав Саламович не унывает и, к слову, не против сыграть со сборной России. Или его уже скоро уволят?

2. Грустно все у сборной Бельгии Тедеско, которая проиграла дома итальянцам и находится на грани вылета в дивизион ниже. У бельгийцев всего одна победа в семи последних матчах. Италия досрочно в четвертьфинале, Франция тоже вышла из группы, хоть и не смогла обыграть дома Израиль. Англия в гостях разгромила Грецию, остальные результаты дня – здесь.

3. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру на групповом этапе итогового турнира и потерял шансы на выход в полуфинал. Итальянец впервые повел в личных встречах с российским теннисистом. Медведев впервые с 2017-го не выиграл за сезон ни одного титула.

4. У Федора Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани.

5. Артем Дзюба рассказал, что при встрече попросил бы Владимира Путина отменить Fan ID. В Госдуме считают, что шансы на это невелики.

6. «Санкт-Паули» объявил об уходе из твиттера: «Маск превратил X в машину ненависти». Покинуть соцсеть американского миллиардера планируют и другие клубы Бундеслиги.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Виннипег» (4:1), поражение стало всего 2-м в сезоне для канадского клуба. Василевский одержал 300-ю победу в лиге (за 490 матчей, быстрее всех вратарей в истории – побил рекорд Планта). «Филадельфия» одолела «Оттаву» (5:4 ОТ), Мичков забил победный гол в овертайме, Федотов отразил 33 из 37 бросков (2-я победа подряд). «Даллас» разгромил «Бостон» (7:2), Дадонов сделал дубль (первый гол – после штрафного броска), Задоров подрался с Бенном и набрал 17 минут штрафа. «Миннесота» обыграла «Монреаль» (3:0), Капризов забил 10-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь. 

8. ЦСКА прервал 11-матчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ. «Спартак» обыграл «Северсталь» – это третье поражение подряд для череповчан.

В лиге еще одна отставка: «Лада» уволила главного тренера Олега Браташа.

9. НБА. «Юта» обыграла «Даллас», несмотря на 37 очков Дончича. 

10. Клаудио Раньери возглавил «Рому» до конца сезона.

11. В сборной Брунея заявили, что против России выйдет практически основной состав: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится».

12. Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards. «Реал», «Ман Сити», «ПСЖ», «Байер» претендуют на приз лучшему клубу, Анчелотти, Артета, Алонсо, Гвардиола, де ла Фуэнте – на награду тренеру года. Криштиану Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока.

13. Eurosport утверждает, что Хаби Алонсо и Алехандро Гримальдо покинут «Байер» по окончании сезона.

14. 17-летнюю футболистку с подозрением на аутизм дисквалифицировали на 6 матчей (4 – условно) за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру.

15. Журнал Motor Sport поставил Михаэля Шумахера на 6-е место в рейтинге лучших пилотов «Ф-1» всех времен.

Цитаты дня

Александр Мостовой готов тренировать только в РПЛ: «Мне не 30 лет»

Кривцов о словах про 500 тысяч в месяц: «Были посты – типа мы зажравшиеся. Человек тоже мог стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?»

Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»

Александр Мостовой: «Меня ждут в Госдуме. Будет время, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни и спорте. С кем – говорить не буду»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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