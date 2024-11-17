Малкин забил победный буллит в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой. У него передача и 71% на точке за 17:12

Евгений Малкин забил победный буллит в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой.

«Питтсбург » одолел «Шаркс» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

38-летний россиянин прервал серию из 3 игр без очков, ассистировав при шайбе Брайана Раста в первом периоде. На его счету 19 (5+14) очков в 20 играх при полезности «минус 7».

Сегодня Малкин (17:12, 1:44 – в большинстве, «0») выиграл 71% вбрасываний (5 из 7), отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также получил малый штраф и допустил 1 потерю.