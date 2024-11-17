Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Виннипега». У него 45 игр на ноль в регулярках НХЛ

Сергей Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Виннипега».

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (5:0).

Победа стала для 36-летнего россиянина 9-й в 13 матчах в текущем сезоне при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,89.

За карьеру в лиге у Бобровского стало 45 матчей на ноль в рамках регулярок (в 713 играх в целом).

Он занимает 3-е место среди российских вратарей по их числу, уступая Евгению Набокову (59 в 697) и Николаю Хабибулину (46 в 799).