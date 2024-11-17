Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309

В Нью-Йорке на UFC 309 прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером .

Оливейра победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-45).

Для Чендлера это первый бой за два года. Оливейра в апреле-2024 раздельным решением судей проиграл Арману Царукяну.

В мае-2021 Оливейра победил Чендлера техническим нокаутом во втором раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона в легком весе.

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