Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309
В Нью-Йорке на UFC 309 прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером.
Оливейра победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-45).
Для Чендлера это первый бой за два года. Оливейра в апреле-2024 раздельным решением судей проиграл Арману Царукяну.
В мае-2021 Оливейра победил Чендлера техническим нокаутом во втором раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона в легком весе.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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