  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эзе с хет-триком и 9.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Симонс, Бентанкур и Спенс с оценкой 5.5 – худшие
2

Эзе с хет-триком и 9.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Симонс, Бентанкур и Спенс с оценкой 5.5 – худшие

Эберечи Эзе стал лучшим игроком матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» по Индексу ГОЛа.

Эберечи Эзе получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Арсенал» – «Тоттенхэм» (4:1) в 12-м туре АПЛ. Хавбек «канониров» сделал хет-трик и заработал 9.6 балла. 

Среди хозяев самая низкая оценка у вратаря Давида Райи и полузащитника Мартина Субименди – 6.1. 

Лучшими игроками «Тоттенхэма» в этой встречи стали форвард Ришарлисон с голом и полузащитник Жоау Пальинья – 7.0, худшими – полузащитники Хави Симонс и Родриго Бентанкур и защитник Джед Спенс с оценкой 5.5. 

Оценки «Арсенала»: Давид Райя (6.1), Риккардо Калафьори (7.5), Пьеро Инкапиэ (7.1), Вильям Салиба (6.9), Юрриен Тимбер (7.4), Деклан Райс (8.2), Мартин Субименди (6.1), Леандро Троссард (8.1), Эберечи Эзе (9.6), Букайо Сака (7.6), Микел Мерино (7.3), Нони Мадуэке (6.4). 

Оценки «Тоттенхэма»: Гульельмо Викарио (6.1), Микки ван де Вен (5.9), Кристиан Ромеро (6.1), Кевин Данзо (6.6), Дестини Удоджи (6.8), Родриго Бентанкур (5.5), Жоау Пальинья (7.0), Джед Спенс (5.5), Вильзон Одобер (6.1), Мохаммед Кудус (6.0), Ришарлисон (7.0), Педро Порро (6.5), Хави Симонс (5.5), Пап Матар Сарр (6.1), Бреннан Джонсон (6.1), Рандаль Коло-Муани (5.8). 

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2464 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoДавид Райя
logoРиккардо Калафьори
logoМартин Субименди
logoДеклан Райс
logoВильям Салиба
logoЮрриен Тимбер
logoПьеро Инкапиэ
logoБукайо Сака
logoЛеандро Троссард
logoНони Мадуэке
logoМикель Мерино
logoЭберечи Эзе
logoКристиан Ромеро
logoМикки ван де Вен
logoГульельмо Викарио
logoРодриго Бентанкур
logoДестини Удоджи
logoДжед Спенс
logoЖоау Пальинья
logoКевин Данзо
logoРишарлисон
logoХави Симонс
logoПедро Порро
logoВильзон Одобер
logoПап Матар Сарр
logoБреннан Джонсон
logoРандаль Коло-Муани
logoпремьер-лига Англия
logoМохаммед Кудус
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эстевао о голе «Барсе»: «Лучший момент в моей карьере. Надеюсь забить еще много раз»
3 минуты назад
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
25 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
40 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
54 минуты назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26