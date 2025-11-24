Эзе с хет-триком и 9.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Симонс, Бентанкур и Спенс с оценкой 5.5 – худшие

Эберечи Эзе стал лучшим игроком матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» по Индексу ГОЛа.

Эберечи Эзе получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Арсенал » – «Тоттенхэм » (4:1) в 12-м туре АПЛ. Хавбек «канониров» сделал хет-трик и заработал 9.6 балла.

Среди хозяев самая низкая оценка у вратаря Давида Райи и полузащитника Мартина Субименди – 6.1.

Лучшими игроками «Тоттенхэма» в этой встречи стали форвард Ришарлисон с голом и полузащитник Жоау Пальинья – 7.0, худшими – полузащитники Хави Симонс и Родриго Бентанкур и защитник Джед Спенс с оценкой 5.5.

Оценки «Арсенала»: Давид Райя (6.1), Риккардо Калафьори (7.5), Пьеро Инкапиэ (7.1), Вильям Салиба (6.9), Юрриен Тимбер (7.4), Деклан Райс (8.2), Мартин Субименди (6.1), Леандро Троссард (8.1), Эберечи Эзе (9.6), Букайо Сака (7.6), Микел Мерино (7.3), Нони Мадуэке (6.4).

Оценки «Тоттенхэма»: Гульельмо Викарио (6.1), Микки ван де Вен (5.9), Кристиан Ромеро (6.1), Кевин Данзо (6.6), Дестини Удоджи (6.8), Родриго Бентанкур (5.5), Жоау Пальинья (7.0), Джед Спенс (5.5), Вильзон Одобер (6.1), Мохаммед Кудус (6.0), Ришарлисон (7.0), Педро Порро (6.5), Хави Симонс (5.5), Пап Матар Сарр (6.1), Бреннан Джонсон (6.1), Рандаль Коло-Муани (5.8).