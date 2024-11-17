Замула набрал 1+1 с «Баффало», гол – 1-й в сезоне. Защитник «Флайерс» довел до 3 серию игр с очками

Егор Замула набрал 1+1 с «Баффало», гол – 1-й в сезоне.

Защитник «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Сэйбрс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина стало 6 (1+5) баллов в 14 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 7». Текущая серия игр с очками – 3 подряд (1+3 на отрезке).

Сегодня Замула (17:09, 3:22 – в большинстве, 0:48 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ (еще 1 – мимо), сделал 2 блока и допустил 2 потери.