Замула набрал 1+1 с «Баффало», гол – 1-й в сезоне. Защитник «Флайерс» довел до 3 серию игр с очками
Егор Замула набрал 1+1 с «Баффало», гол – 1-й в сезоне.
Защитник «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Сэйбрс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина стало 6 (1+5) баллов в 14 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 7». Текущая серия игр с очками – 3 подряд (1+3 на отрезке).
Сегодня Замула (17:09, 3:22 – в большинстве, 0:48 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ (еще 1 – мимо), сделал 2 блока и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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