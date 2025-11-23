  • Спортс
  Галактионов о Ротенберге-младшем: «Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, он погружен в дела «Локомотива». Все новости о контрактах тренеров будут на сайте»
19

Галактионов о Ротенберге-младшем: «Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, он погружен в дела «Локомотива». Все новости о контрактах тренеров будут на сайте»

Михаил Галактионов: надо отдать должное профессионализму Бориса Ротенберга.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом на три года. 

Клуб хочет с вами продлить новый контракт. Ведутся переговоры?

– Что касается взаимодействия, когда Борис Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) возглавлял молодежную политику клуба, были постоянные контакты, у нас были постоянные взаимодействия. И сейчас после его назначения на должность гендиректора у нас практически ежедневный контакт, он владеет всей информацией.

Рабочий процесс идет. Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича. Он погружен в дела команды. Все новости о контрактах тренерского штаба будут опубликованы на официальном сайте клуба, – сказал Галактионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoБорис Ротенберг-младший
