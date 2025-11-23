Галактионов о Ротенберге-младшем: «Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, он погружен в дела «Локомотива». Все новости о контрактах тренеров будут на сайте»
Михаил Галактионов: надо отдать должное профессионализму Бориса Ротенберга.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом на три года.
– Клуб хочет с вами продлить новый контракт. Ведутся переговоры?
– Что касается взаимодействия, когда Борис Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) возглавлял молодежную политику клуба, были постоянные контакты, у нас были постоянные взаимодействия. И сейчас после его назначения на должность гендиректора у нас практически ежедневный контакт, он владеет всей информацией.
Рабочий процесс идет. Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича. Он погружен в дела команды. Все новости о контрактах тренерского штаба будут опубликованы на официальном сайте клуба, – сказал Галактионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
