Симеоне о победе над «Хетафе» благодаря автоголу: «Удача – тоже часть игры. Не забей мы сегодняшний гол, мне бы задавали другие вопросы»

Диего Симеоне о победе над «Хетафе»: удача – часть игры.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался о победе над «Хетафе » в 13-м туре Ла Лиги (1:0).

Единственный гол в этом матче был забит на 82-й минуте – Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота.

– Как оцените матч?

– Мы начали очень хорошо, создав три голевых момента за десять минут – забить могли Льоренте , Нико [Гонсалес] и Баэна. Если бы мы были более хладнокровны перед воротами, это дало бы нам некоторое спокойствие. Ситуация начала усложняться, особенно после травмы Маркоса. Команда плохо адаптировалась к происходящему.

Во втором тайме вышедшие на замену игроки придали нам энергии и бодрости – именно то, чего требовала игра и в чем нуждалась команда. Я доволен Распадори, потому что после того матча с его голом в Лиге чемпионов я не давал ему достаточно игрового времени, чтобы он показал то, чего заслуживает. Он ждал своего шанса. Он очень хорошо сыграл на правом фланге, у него был шанс забить, и он проделал много работы. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, со смирением и верой.

– Вы одержали пять побед подряд.

– Команда работает очень хорошо. Мы идем в турнире так, как хотим. Нам нужна удача, которая тоже является частью игры, нужно, чтобы она была на нашей стороне. Если бы мы не забили сегодняшний гол, мне бы задавали другие вопросы, – сказал Симеоне.