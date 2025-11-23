Игроки 5 клубов Серии А провели тур с женскими именами вместо фамилий на футболках в рамках кампании против насилия в отношении женщин. Варди играл с именем «Бекки» в честь жены
Футболисты Серии А сыграли тур с женскими именами вместо фамилий на спине.
Пять клубов Серии А – «Лечче», «Кремонезе», «Лацио», «Пармa» и «Удинезе» – приняли участие в кампании «Красная карточка насилию», приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Футболисты этих команд вышли на матчи 12-го тура чемпионата Италии с красным знаком на лице и в футболках, на которых вместо фамилии указаны имена их матерей, дочерей, жен или девушек.
Так, капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи сыграл с «Лечче» (2:0) с именем своей невесты – инфлюенсера Кьяры Насти. Форвард «Кремонезе» Джейми Варди указал на майке имя «Бекки» в честь своей жены Ребекки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere Della Sera
