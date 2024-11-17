Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». В прошлой регулярке у защитника был 1 гол в 76 играх

Дмитрий Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Защитник «Флориды» установил окончательный счет в игре с «Джетс» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 34-летнего защитника «Пантерс» 5 (3+2) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». В прошлом сезоне ему удалось забросить только 1 шайбу в 76 играх в регулярке при 20 баллах.

Сегодня Куликов (21:18, 1:04 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 3 перехватами, 2 силовыми приемами и 1 блоком. Также допустил 1 потерю.