  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». В прошлой регулярке у защитника был 1 гол в 76 играх
Видео
1

Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». В прошлой регулярке у защитника был 1 гол в 76 играх

Дмитрий Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Защитник «Флориды» установил окончательный счет в игре с «Джетс» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 34-летнего защитника «Пантерс» 5 (3+2) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». В прошлом сезоне ему удалось забросить только 1 шайбу в 76 играх в регулярке при 20 баллах. 

Сегодня Куликов (21:18, 1:04 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 3 перехватами, 2 силовыми приемами и 1 блоком. Также допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФлорида
logoНХЛ
logoДмитрий Куликов
logoВиннипег
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 26 очков в 16 играх – делит 5-е место в гонке бомбардиров
127 минут назад
Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне в игре с «Далласом». У него 31 очко в 17 матчах – идет 2-м в гонке бомбардиров, до лидера Маккиннона 2 балла
239 минут назадВидео
НХЛ. «Флорида» разгромила «Виннипег», «Питтсбург» одолел «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Далласу»
219сегодня, 04:00Live
Малкин забил победный буллит в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой. У него передача и 71% на точке за 17:12
1сегодня, 03:58Видео
Мичков набрал 0+2 с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 15 очков против 14 у Станковена
25сегодня, 03:50Видео
Замула набрал 1+1 с «Баффало», гол – 1-й в сезоне. Защитник «Флайерс» довел до 3 серию игр с очками
1сегодня, 03:40Видео
Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд
8сегодня, 03:30
Василевский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Нью-Джерси». Он стал 1-й звездой матча
8сегодня, 03:20
Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Виннипега». У него 45 игр на ноль в регулярках НХЛ
9сегодня, 03:10
АКМ из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ со следующего сезона. Клубу нужно решить вопрос с домашней ареной («СЭ»)
8сегодня, 02:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дебют Пономарева за «Питтсбург» – 3 броска, малый штраф и 1 перехват за 8:40 с «Сан-Хосе». Он 55-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ
3 минуты назад
Костин сыграл за «Сан-Хосе» впервые за 3 недели. У него 1 бросок, 3 хита, 1 потеря и «минус 1» за 8:02 против «Питтсбурга»
15 минут назад
Тарасов пропустил 5 шайб от «Монреаля», отразив 25 из 30 бросков. Поражение – 3-е подряд
50 минут назад
Бут о голе в матче с «Торпедо»: «Фроуз хотел отправить шайбу по борту нашему защитнику, но она попала в судью и отскочила ко мне. Я только так и забиваю» 
1сегодня, 02:41
Войнов о 0:1 от «Локомотива»: «Торпедо» будет легче, когда заработает большинство. Очень тяжело их подловить на контратаках» 
сегодня, 02:29
Тренер «Лады» Зубов об 1:2: «Перевернули игру в третьем периоде. На буллитах у «Металлурга» было выше исполнительское мастерство»
сегодня, 01:58
Браташ о Подъяпольском: «Лучший голкипер КХЛ. Не случайно за Владом охотится половина лиги» 
сегодня, 01:30
Сорокин проиграл 3-й матч подряд, отбив 24 из 27 бросков «Сиэтла»
сегодня, 01:17
Потапов о Гру: «Новатор, прорыв года, взрыв сезона. Понравилось, что он сказал в раздевалке «Трактора»: «Можете обижаться, любить, ненавидеть меня. Но я здесь, чтобы побеждать»
вчера, 22:03
«Лада» подняла стяг с фамилией Кошечкина под своды арены перед матчем с «Металлургом»
2вчера, 21:52Фото