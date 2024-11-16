В Брунее рассказали о тратах РФС на организацию матча сборной: «Больше 100 тысяч долларов на дорогу. А еще размещение в отеле, питание, переезды»

В Брунее рассказали о тратах РФС на организацию матча сборной.

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф заявил, что РФС взял на себя все расходы по организации товарищеского матча между сборными, а траты на логистику превысили 100 тысяч долларов.

«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды. Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России», – сказал Юсофф, не став уточнять гонорар за участие в матче.

Напомним, сборная России 15 ноября в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0.