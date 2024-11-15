Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы

Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье покажут ритм-танцы на Гран-при Финляндии.

Соревнования пройдут 16 ноября. Гран-при по фигурному катанию 5-й этап Finlandia Trophy Хельсинки, Финляндия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 18:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko . Первая разминка 1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) 2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) После короткой программы 6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам