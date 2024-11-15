Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье покажут ритм-танцы на Гран-при Финляндии.
Соревнования пройдут 16 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
2. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
После короткой программы
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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