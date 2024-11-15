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Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы

Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье покажут ритм-танцы на Гран-при Финляндии.

Соревнования пройдут 16 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko

Первая разминка

1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

2. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

После короткой программы

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoсборная Украины
logoПоль Пуарье
Пайпер Гиллес
Юлия Турккила
Логан Бай
Маттиас Верслуйс
Вадим Колесник
Лайла Фир
Льюис Гибсон
этап Гран-при в Финляндии
Уна Браун
Гэйдж Браун
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Юка Орихара
Юхо Пиринен
Эмилия Зингас
Ева Пэйт
Ханна Лим
Е Куан
Мария Пинчук
Никита Погорелов
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