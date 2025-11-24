«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Пулишич забил, Чалханоглу не реализовал пенальти

«Интер» уступил «Милану».

«Интер » проиграл в дерби «Милану » (0:1) в 12-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кристиан Пулишич открыл счет на 54-й минуте. Хакан Чалханоглу на 73-й не реализовал пенальти.

