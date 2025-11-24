  • Спортс
«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Пулишич забил, Чалханоглу не реализовал пенальти

«Интер» уступил «Милану».

«Интер» проиграл в дерби «Милану» (0:1) в 12-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кристиан Пулишич открыл счет на 54-й минуте. Хакан Чалханоглу на 73-й не реализовал пенальти.

Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 19:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
0 - 1
Милан
Матч окончен
86’
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
Барелла   Эспозито
85’
Ачерби   Диуф
85’
78’
Пулишич   Нкунку
78’
Фофана   Риччи
Чалханоглу   Зелиньски
78’
Чалханоглу
74’
72’
Павлович
Мартинес   Бонни
66’
Чалханоглу
61’
54’
  Пулишич
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Рафаэл Леау
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Каллигарис, де Врей, Кокки, Зелиньски, Биссек, Диуф, Бонни, Эспозито, Алексиу, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, Фраттези
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Риччи, Лофтус-Чик, Нкунку, Терраччано, Питтарелла, Яшари, Эступиньян, де Винтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
