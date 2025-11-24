Матч окончен
«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Пулишич забил, Чалханоглу не реализовал пенальти
«Интер» уступил «Милану».
«Интер» проиграл в дерби «Милану» (0:1) в 12-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кристиан Пулишич открыл счет на 54-й минуте. Хакан Чалханоглу на 73-й не реализовал пенальти.
Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 19:45, Сан-Сиро
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
