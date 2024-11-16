Якупов вернулся в «Авангард» до конца сезона. Форвард будет играть под 65-м номером

Наиль Якупов вернулся в «Авангард» из «Куньлуня».

Ранее сообщалось , что китайский клуб получит 40 миллионов за обмен Якупова.

«Хоккейный клуб «Авангард » в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар » получил нападающего Наиля Якупова , а также спортивные права на канадского защитника Тернера Оттенбрайта.

Подмосковный клуб получил денежную компенсацию. Контракт Якупова рассчитан до конца сезона. В «Авангарде» форвард будет выступать под номером 65», – говорится в заявлении «Авангарда».

Якупов уже играл за клуб из Омска с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.

Защитник Тернер Оттенбрайт в сезоне-2023/24 провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков.

Изображение: t.me/omskiyavangard