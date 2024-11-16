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Якупов вернулся в «Авангард» до конца сезона. Форвард будет играть под 65-м номером

Наиль Якупов вернулся в «Авангард» из «Куньлуня».

Ранее сообщалось, что китайский клуб получит 40 миллионов за обмен Якупова. 

«Хоккейный клуб «Авангард» в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» получил нападающего Наиля Якупова, а также спортивные права на канадского защитника Тернера Оттенбрайта.

Подмосковный клуб получил денежную компенсацию. Контракт Якупова рассчитан до конца сезона. В «Авангарде» форвард будет выступать под номером 65», – говорится в заявлении «Авангарда». 

Якупов уже играл за клуб из Омска с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.

Защитник Тернер Оттенбрайт в сезоне-2023/24 провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков.

Изображение: t.me/omskiyavangard

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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Тернер Оттенбрайт
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