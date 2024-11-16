Генич о том, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»: «Не жалею. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник «Спартака», как и он»

Константин Генич не жалеет, что назвал Артема Дзюбу футбольной псиной.

Дзюба недавно заявил, что в эфире в паре с комментаторов для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил , что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу.

Георгий Черданцев не согласился с Дзюбой, назвав Генича уникумом, который после успешной футбольной карьеры реализовал себя в профессии комментатора. Сам Генич написал , что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».

«Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он.

Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций... Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги.

Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», – сказал Генич.

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