«Атлетико» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Интером»

«Атлетико» выиграл пятый матч подряд.

Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Хетафе» со счетом 1:0 в 13-м туре Ла Лиги. Ранее она одолела «Бетис» (2:0), «Севилью» (3:0), «Юнион» (3:1) и «Леванте» (3:1).

26 ноября мадридский клуб встретится с «Интером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.