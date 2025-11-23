«Атлетико» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Интером»
«Атлетико» выиграл пятый матч подряд.
«Атлетико» продлил серию побед.
Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Хетафе» со счетом 1:0 в 13-м туре Ла Лиги. Ранее она одолела «Бетис» (2:0), «Севилью» (3:0), «Юнион» (3:1) и «Леванте» (3:1).
26 ноября мадридский клуб встретится с «Интером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
