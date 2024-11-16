Футболисты сборной Брунея проводили время в баре после матча с Россией.

Сборная России разгромила команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0.

Как пишет телеграм-канал Kub Mash, после игры футболисты гостей решили посетить стрип-клуб «Барсукъ» в Краснодаре, но у них возникли сложности: их банковские карты не работают в России, охрана заведения отказалась впустить их за доллары.

После этого брунейцы отправились в бар «Сидрерия Батя», где пили пиво и курили кальян. Остаток вечера они провели в клубе Ambar.

Отмечается, что руководство сборной Брунея запрещало игрокам посещать подобные заведения из-за традиций страны.

РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией – больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар