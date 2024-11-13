UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, в главном бою которого пройдет титульник в тяжелом весе между Джоном Джонсом (27-1, 1 N/C) и Стипе Миочичем (20-4).

В соглавном бою Чарльз Оливейра (34-10) подерется с Майклом Чендлером (23-8).

Другие бои вечера:

Бо Никал (6-0) – Пол Крейг (17-8-1);

Вивиан Араужо (12-6) – Карин Силва (18-4);

Маурисио Руффи (10-1) – Джеймс Льонтоп (14-4);

Джонатан Мартинес (19-5) – Маркус Макги (9-1);

Крис Уайдман (16-7) – Эрик Андерс (16-8).

Прямая трансляция турнира состоится на каналах «Матч ТВ», «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт прелимов в 02:00 по мск, главный кард начнется в 06:00 по мск.

Миочич любит работу пожарным больше, чем бои: дежурил по 60 часов и мыл туалеты в поясе UFC

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном