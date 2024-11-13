UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои
В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, в главном бою которого пройдет титульник в тяжелом весе между Джоном Джонсом (27-1, 1 N/C) и Стипе Миочичем (20-4).
В соглавном бою Чарльз Оливейра (34-10) подерется с Майклом Чендлером (23-8).
Другие бои вечера:
Бо Никал (6-0) – Пол Крейг (17-8-1);
Вивиан Араужо (12-6) – Карин Силва (18-4);
Маурисио Руффи (10-1) – Джеймс Льонтоп (14-4);
Джонатан Мартинес (19-5) – Маркус Макги (9-1);
Крис Уайдман (16-7) – Эрик Андерс (16-8).
Прямая трансляция турнира состоится на каналах «Матч ТВ», «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт прелимов в 02:00 по мск, главный кард начнется в 06:00 по мск.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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