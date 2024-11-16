НБА. «Милуоки» сыграет в гостях с «Шарлотт», «Даллас» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Милуоки » сыграет в гостях с «Шарлотт », «Даллас » попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Сан-Антонио ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.