78

Сирия сыграет против России без семи основных футболистов

Сборная Сирии сыграет против России без 7 игроков основы.

Товарищеский матч команд пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший.

Но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы.

Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», – сообщили в пресс-службе сборной Сирии.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoтравмы
logoСборная Сирии по футболу
Волгоград-Арена
товарищеские матчи (сборные)
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шпрыгин о соперниках России: «Сирия — важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и КНДР сыграли»
31сегодня, 04:14
Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
9вчера, 20:18
Мостовой про 11:0: «Смешно! Я говорил уже: где сборная Брунея, а где футбол? С Сирией точно будет посерьезнее»
14вчера, 18:27
7 сенсационных поражений сборной России: суперавтогол Ковтуна, ужас в Албании и дубль 17-летнего Лукаку
11вчера, 07:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аморим о молодом составе «МЮ»: «Не хочу говорить, что нам нужно время. Они готовы, потому что они уже здесь. Нужно начинать без страха»
315 минут назад
Криштиану Роналду: «Мне скоро 40. Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации. Через год, два... Не знаю»
3227 минут назад
Все актуальные вакансии Спортса’’ теперь в телеграм-канале. Подписывайтесь и приходите к нам работать!
35 минут назадВакансия
Генич о том, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»: «Не жалею. Не обиделся на него. Я такой же воспитанник «Спартака», как и он»
2640 минут назад
Генсек РФС о том, зачем нужны матчи с соперниками вроде Брунея: «Атмосфера на стадионе лучше всего отвечает на вопрос. Игры сборной – праздник, мы набираем очки в рейтинг ФИФА»
1353 минуты назад
«Расизм в адрес Винисиуса облачится в новые одеяния. Победит версия о том, что он раздражает и злит». Журналистка Лакомб о бразильце
41сегодня, 08:28
Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной – обогнал Рамоса. У Криштиану также рекорд по голам и матчам
73сегодня, 07:55
Лига наций. Германия против Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Венгрией, Украина в гостях у Грузии
14сегодня, 07:50
«Бавария» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» нравится Эберлю
3сегодня, 07:45
«Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на 10 в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Без боли выходит». Тарханов о народном средстве против камней в почках
28сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 
8сегодня, 07:57
Первая лига. «Урал» примет «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика» 
4сегодня, 07:40
Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 
1сегодня, 07:21
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 
7сегодня, 06:59
Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
6сегодня, 06:44
Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 
21сегодня, 06:31
LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
сегодня, 06:10
LEON Вторая лига Б. «Ангушт» принимает «Форте», «Ростов-2» в гостях у «Нарта»
сегодня, 06:00
Германия – Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:53
Ташуев о голах Адамова и Садулаева Брунею: «Я бы тоже забил, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали» 
6сегодня, 05:42