Сирия сыграет против России без семи основных футболистов
Сборная Сирии сыграет против России без 7 игроков основы.
Товарищеский матч команд пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший.
Но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы.
Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», – сообщили в пресс-службе сборной Сирии.
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