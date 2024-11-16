  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя и другие новости
5

Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя и другие новости

1. Сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче в Краснодаре – 11:0. Команде Карпина удалось не только продлить победную серию до 5 игр (общий счет – 30:0), но также установить рекорд страны. Причем российские футболисты пробили 41 раз и допустили всего два удара по своим воротам. Отношение к делу порадовало Валерия Карпина.

2. СКА потерпел поражение от «Ак Барса» в овертайме (2:3), хотя сумел спастись в основное время благодаря поздним голам. У команды Романа Ротенберга лишь одна победа в 7 последних матчах. Также в КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (2:1), минское – «Витязь» (6:4), «Салават Юлаев» победил «Барыс» (4:1), а «Сочи» – «Куньлунь» (6:5 ОТ).

3. Криштиану Роналду сделал дубль в матче Лиги наций. Сперва 39-летний форвард реализовал пенальти, а в конце игры забил ударом через себя в падении. Португалия победила со счетом 5:1 и выиграла свою группу. Также первую строчку в своем квартете гарантировала себе Испания.

4. Еще один матч Лиги наций, между Румынией и Косово, завершился скандалом: фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле, в ответ на это футболисты гостевой команды решили уйти с поля, а один из них еще и показал болельщикам двуглавого орла.

5. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Коламбусу» (2:6), Воронков набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча, Малкин схватил «минус 4». Все результаты дня – здесь

6. «Зенит» съездил в Турцию и проиграл «Фенербахче» в товарищеском матче – 1:2. Жозе Моуринью обсудил с Сергеем Семаком хорошую физическую форму российского тренера, а Александр Соболев получил удовольствие от атмосферы, напомнившей ему о международных матчах под эгидой УЕФА.

7. Южноамериканские звезды футбола попали в неприятные истории в квалификации ЧМ-2026. Лионель Месси был крайне недоволен судейством в матче Аргентины и Парагвая (1:2) и активно высказывал претензии в адрес Андерсона Даронко, указывая пальцем тому в лицо, а Винисиус Жуниор толкнул игрока сборной Венесуэлы и после отмашки соперника с криками упал на газон, спровоцировав удаление «обидчика». Вдобавок бразильский вингер успел выругаться после расстроившего его решения арбитра и обвинил венесуэльцев в затяжке времени.

8. НБА. «Кливленд» набрал 144 очка в матче с «Чикаго» и продлил победную серию со старта сезона до 14 игр, «Лейкерс» с 40+12 от Дэвиса обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты

9. Короткие программы на Гран-при Финляндии: Стеллато-Дудек и Дешам лидируют среди пар, среди женщин первой идетЙошида, среди мужчин лучший Кагияма.

10. «Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Новичков зимой подписать нельзя, также установлены ограничения в части зарплат.

11. На групповом этапе итогового турнира ATP Андрей Рублев уступил Касперу Рууду, Александр Зверев победил Карлоса Алькараса и вышел в полуфинал. Рублев не смог выйти из группы в 4-й раз в карьере.

Цитаты дня

Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей «Спартака», узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»

Елена Вяльбе: «В совете FIS нет ни одного человека из Азии и СНГ. Это Европа, Скандинавия – одни жуткие русофобы»

Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»

Агент Бабаев про «СКА – позор российского хоккея»: «Спланированная акция – против Ротенберга, сбора сильнейших игроков. Кто вам мешает? Работайте на рынке»

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»

Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»

Генич о матче России с Брунеем: «Пригласить Дзюбу сделать символический удар перед стартом было бы высшим троллингом»

Даниил Глейхенгауз: «Фанаты могут превозносить своего любимчика, но не должно скатываться в оскорбления. Оставляя комментарии, вы должны задумываться, как это может навредить»

Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фиаско Черчесова со сборной Казахстана, поражение Аргентины, Медведев вылетел с итогового, у Смолова пропали часы за 8 млн, Дзюба знает, что скажет Путину, немецкие клубы уходят из твиттера и другие новости
35вчера, 06:15
«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости
2814 ноября, 06:10
Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости
4513 ноября, 06:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шпрыгин о соперниках России: «Сирия — важный в дипломатическом плане матч. Осталось, чтобы с Ираном и КНДР сыграли»
346 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай одолел Колумбию, Перу и Чили сыграли 0:0
109сегодня, 03:27
Роналду о Португалии в Лиге наций после 5:1 с Польшей: «Непобедимые на пути к четвертьфиналу!»
9сегодня, 02:13
Роналду – рекордсмен по победам (132) со сборной. Криштиану обогнал Рамоса
14сегодня, 01:18
Соболев об игре с «Фенербахче»: «Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я бегал и смотрел на время: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось»
27вчера, 22:30
Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией. Фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле
80вчера, 22:24
Роналду забил 135 голов за сборную – больше всех. У Месси – 112
95вчера, 22:08
Роналду забил ножницами в падении. У португальца 2+1 в матче с Польшей в Лиге наций
111вчера, 21:55Фото
Лига наций. Испания выиграла у Дании, Португалия разгромила Польшу, Швейцария разделила очки с Сербией, Хорватия уступила Шотландии
62вчера, 21:53
Португалия разгромила Польшу (5:1) и выиграла группу в Лиге наций. Роналду сделал дубль и ассист
45вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» примет «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика» 
17 минут назад
Беларусь проиграла впервые за 9 официальных матчей – Северной Ирландии (0:2)
32 минуты назад
Мартинес о 5:1 с Польшей: «Первый тайм у Португалии не получился, но второй был превосходным: мы стали играть интенсивнее» 
сегодня, 03:57
Де ла Фуэнте об Испании в 1/4 Лиги наций: «Мы счастливы. У нас замечательная молодая команда с 4 надежными игроками на каждой позиции» 
1сегодня, 03:40
Уругвай вышел на 2-е место в отборе ЧМ-2026, одолев Колумбию (3:2). Угарте забил победный гол на 101-й минуте
2сегодня, 03:09
Рэзван Луческу: «Приходится выпускать неготовых игроков. Форварды ПАОК принимают неправильные решения, они должны лучше бороться»
1сегодня, 02:50
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»
8вчера, 22:09
Агкацев про 11:0 с Брунеем: «Рад дебюту за сборную. У нас все профессионалы, на игру выходили с настроем. Для болельщиков матч интересный, голов много»
6вчера, 21:52
Испания победила Данию (2:1) и выиграла свою группу в Лиге наций
5вчера, 21:43
Круговой об 11:0: «Бруней 90% времени был без мяча. Их игру не разбирали, готовимся от себя. Играем с кем можем, это национальная сборная, матч идет в рейтинг ФИФА»
7вчера, 21:40