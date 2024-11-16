Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя и другие новости

1. Сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче в Краснодаре – 11:0. Команде Карпина удалось не только продлить победную серию до 5 игр (общий счет – 30:0), но также установить рекорд страны . Причем российские футболисты пробили 41 раз и допустили всего два удара по своим воротам. Отношение к делу порадовало Валерия Карпина.

2. СКА потерпел поражение от «Ак Барса» в овертайме (2:3), хотя сумел спастись в основное время благодаря поздним голам. У команды Романа Ротенберга лишь одна победа в 7 последних матчах. Также в КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (2:1), минское – «Витязь» (6:4), «Салават Юлаев» победил «Барыс» (4:1), а «Сочи» – «Куньлунь» (6:5 ОТ).

3. Криштиану Роналду сделал дубль в матче Лиги наций. Сперва 39-летний форвард реализовал пенальти , а в конце игры забил ударом через себя в падении . Португалия победила со счетом 5:1 и выиграла свою группу. Также первую строчку в своем квартете гарантировала себе Испания.

4. Еще один матч Лиги наций, между Румынией и Косово, завершился скандалом : фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле, в ответ на это футболисты гостевой команды решили уйти с поля, а один из них еще и показал болельщикам двуглавого орла.

5. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Коламбусу» (2:6), Воронков набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча, Малкин схватил «минус 4». Все результаты дня – здесь .

6. «Зенит» съездил в Турцию и проиграл «Фенербахче» в товарищеском матче – 1:2. Жозе Моуринью обсудил с Сергеем Семаком хорошую физическую форму российского тренера, а Александр Соболев получил удовольствие от атмосферы, напомнившей ему о международных матчах под эгидой УЕФА.

7. Южноамериканские звезды футбола попали в неприятные истории в квалификации ЧМ-2026. Лионель Месси был крайне недоволен судейством в матче Аргентины и Парагвая (1:2) и активно высказывал претензии в адрес Андерсона Даронко, указывая пальцем тому в лицо, а Винисиус Жуниор толкнул игрока сборной Венесуэлы и после отмашки соперника с криками упал на газон, спровоцировав удаление «обидчика». Вдобавок бразильский вингер успел выругаться после расстроившего его решения арбитра и обвинил венесуэльцев в затяжке времени.

8. НБА. «Кливленд» набрал 144 очка в матче с «Чикаго» и продлил победную серию со старта сезона до 14 игр, «Лейкерс» с 40+12 от Дэвиса обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты .

9. Короткие программы на Гран-при Финляндии: Стеллато-Дудек и Дешам лидируют среди пар, среди женщин первой идетЙошида , среди мужчин лучший Кагияма .

10. «Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Новичков зимой подписать нельзя, также установлены ограничения в части зарплат.

11. На групповом этапе итогового турнира ATP Андрей Рублев уступил Касперу Рууду, Александр Зверев победил Карлоса Алькараса и вышел в полуфинал. Рублев не смог выйти из группы в 4-й раз в карьере.

Цитаты дня

Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей «Спартака», узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»

Елена Вяльбе: «В совете FIS нет ни одного человека из Азии и СНГ. Это Европа, Скандинавия – одни жуткие русофобы»

Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»

Агент Бабаев про «СКА – позор российского хоккея»: «Спланированная акция – против Ротенберга, сбора сильнейших игроков. Кто вам мешает? Работайте на рынке»

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»

Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»

Генич о матче России с Брунеем: «Пригласить Дзюбу сделать символический удар перед стартом было бы высшим троллингом»

Даниил Глейхенгауз: «Фанаты могут превозносить своего любимчика, но не должно скатываться в оскорбления. Оставляя комментарии, вы должны задумываться, как это может навредить»