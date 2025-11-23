Тебас о предложении объявить его персоной нон грата в «Реале»: «Больно это слышать. Я болею за клуб с 6 лет и выступаю за сильную лигу – без нее и сам «Мадрид» потеряет вес»

Хавьер Тебас отреагировал на предложение объявить его персоной нон грата в «Реале».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на предложение признать его персоной нон грата в «Реале».

«Сегодня на ассамблее мадридского «Реала» один из сосьос потребовал объявить меня персоной нон грата, и президент ответил: «Я не знаю, что мы выиграем, если все согласимся». Некоторые зааплодировали.

Честно говоря, я почувствовал только одно: грусть. Я болею за «Реал Мадрид » с шести лет, когда вернулся в Испанию со своей семьей. Никто не заставлял меня болеть за «Реал», я не унаследовал членский билет своего отца или деда. Я сам решил поддерживать «Реал». И быть болельщиком мадридского «Реала» – это не то, что можно получить, если у тебя есть бумажка, право голоса на ассамблее или место в VIP-ложе. Фанаты «Реала» – это миллионы анонимных болельщиков, которые переживают и радуются вместе со своей командой, зачастую даже больше, чем те, у кого есть бумажки и кабинеты.

Меня обвиняют в том, что я настроен против «Мадрида». Это не так. И мне больно это слышать. Я все еще болею за «Реал», как и все остальные. Именно поэтому я выступаю за сильную, конкурентоспособную лигу, которая приносит пользу всем, где у каждого клуба – большого или малого – есть свое место. Потому что без сильной лиги и сам «Реал» тоже потеряет вес.

Сегодня те, кто управляет «Реалом» (а не «Реалом» как клубом и не его историей), продвигают мегапроекты ради турниров, которые ослабляют и разрушают тот самый «дом», который помог им стать великими, – Ла Лигу. Защищая Ла Лигу, высказывая свое мнение, вы защищаете экосистему, которая позволила «Реалу» стать тем, чем он является.

Они могут объявить меня персоной нон грата. Могут попытаться стереть меня из истории «Реала». Но они не смогут стереть то, что я чувствовал с шести лет. Защищать Ла Лигу – значит по-своему защищать «Реал». И ни ассамблеи, ни ярлыки не смогут отнять у меня этого», – написал Тебас.