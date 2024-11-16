21

Медведева – на вопрос о приглашении Загитовой в свое шоу: «Следующий вопрос»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос о приглашении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на свое шоу.

15 ноября в Москве проходило ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Медведевой. Она и другие известные фигуристы выступили с номерами.

«Следующий вопрос», – ответила Медведева журналистам, которые поинтересовались, звала ли она Загитову на шоу.

Ранее двукратная чемпионка мира сообщила, что Этери Тутберидзе получала приглашение, но не смогла посетить мероприятие.

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о Загитовой: «Нам нужно всей страной собирать деньги на ее проекты»
15613 ноября, 06:45
Дмитрий Губерниев: «Медведева и Щербакова – умницы, прекрасно комментируют. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды Загитовой, но они стараются»
9712 ноября, 13:55
«В этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет». Собчак о просмотрах интервью
24111 ноября, 05:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Садкова, Синицына, Гущина, Куликова выступят с короткими программами
739 минут назад
Фигуристка Медведева об игре за «Динамо»: «Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону – я без понятия»
1957 минут назад
Гран-при Финляндии. Кагияма, Аймо, Грассль, Томоно, Ямамото и Селевко выступят с произвольными программами
сегодня, 21:40
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Семененко, Савосин, Самсонов, Ветлугин, Рухин, Даниелян представят короткие программы
6сегодня, 13:10
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами
4сегодня, 21:15
«Воспоминания еще не умирали, чтобы их воскрешать». Тарасова и Морозов об Олимпиаде-2018
3сегодня, 20:59
Евгения Медведева: «Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию. Думаю, все получилось»
17сегодня, 20:58
Трусова о подготовке номера под вокал Зайцевой: «Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения. Певица отказалась петь больше одного раза, мне было страшно выходить на лед»
69сегодня, 20:44
Алексей Святченко: «В этом сезоне Туктамышева вместе с Евдокимовой ставила нам показательный номер. Из Лизы точно получится классный тренер»
сегодня, 20:15
Алексей Ягудин: «Я сделаю шоу на 50 лет, но не на свои 50. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха»
6сегодня, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
137 минут назад
Гран-при Финляндии. Йошида, Гутманн, Эверхардт, Михара, Петрыкина выступят с произвольными программами
сегодня, 21:40
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
4сегодня, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
7сегодня, 18:28
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
20вчера, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
вчера, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
вчера, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28