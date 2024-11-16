Медведева – на вопрос о приглашении Загитовой в свое шоу: «Следующий вопрос»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос о приглашении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на свое шоу.
15 ноября в Москве проходило ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Медведевой. Она и другие известные фигуристы выступили с номерами.
«Следующий вопрос», – ответила Медведева журналистам, которые поинтересовались, звала ли она Загитову на шоу.
Ранее двукратная чемпионка мира сообщила, что Этери Тутберидзе получала приглашение, но не смогла посетить мероприятие.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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