Медведева – на вопрос о приглашении Загитовой в свое шоу: «Следующий вопрос»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос о приглашении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на свое шоу.

15 ноября в Москве проходило ледовое шоу , приуроченное к 25-летию Медведевой. Она и другие известные фигуристы выступили с номерами.

«Следующий вопрос», – ответила Медведева журналистам, которые поинтересовались, звала ли она Загитову на шоу.

Ранее двукратная чемпионка мира сообщила , что Этери Тутберидзе получала приглашение, но не смогла посетить мероприятие.

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