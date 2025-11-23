Умер Никита Симонян. Лучшему бомбардиру «Спартака» и олимпийскому чемпиону было 99 лет

Ушел из жизни Никита Симонян.

Олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Никита Симонян скончался на 100‑м году жизни.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», – сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года. Он выступал за «Динамо» Сухуми, московские «Крылья Советов» и «Спартак». В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1956 году.

Симонян – четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака ».