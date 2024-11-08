«Динамо» выпустило мерч для погашения штрафа Лички за слово «######» . Всего 10 футболок, каждая – 5000 рублей

«Динамо» выпустило мерч для погашения штрафа Марцела Лички.

«Вообще ###### (капец)... Катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» на послематчевой пресс-конференции после игры 14-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). Специалиста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Бело-голубые выпустили футболки ограниченным тиражом в 10 штук для того, чтобы за счет продаж погасить штраф главного тренера.

«Оформи предзаказ на футболку и получи шанс задать вопрос нашему тренеру на послематчевом интервью! Всего 10 штук, каждая из них стоит 5 тысяч», – говорится в сообщении клуба.