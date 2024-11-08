  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»
30

Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»

Юлия Ефимова рассказала, что у нее сейчас нет серьезных отношений.

– Популярный запрос в Гугле – не «Юлия Ефимова, чемпионат мира», или «Олимпиада», а «Юлия Ефимова, фигура». Проблем, я так понимаю, с мужским вниманием у тебя вообще не было никогда. 

– У меня были проблемы с самооценкой, с вниманием не было. Мне было непонятно, почему ко мне столько внимания.

– При этом серьезных отношений у тебя нет.

– Сейчас нет. Мне легче быть одной, чем с неправильным человеком, не со «своим». Когда ты много путешествуешь и в спорте – у тебя и времени нет особо на личную жизнь.

Поэтому чаще всего спортсмены так спасаются – что рядом, что удобно. И ты такой: ну ладно... Хоть как-то что-то попробовать. У кого-то успешно, а у кого-то нет. И вот тогда начинается очень тяжелая тема. 

– Было такое?

– Да, много раз. Мне одно время было все равно. Сейчас уже кажется, что да, мне нужен человек, который будет сильнее меня. У меня вроде тяжелый характер, при этом вроде и не очень... Многие знакомые, друзья удивляются: почему ты так долго находишься одна?

– Лично для тебя проблема, что ты в 32 года не замужем?

– Для меня лично это не проблема. Это проблема для общества, ха-ха. 

– Ты имеешь в виду, что на тебя давит общество: давай выходи замуж, рожай детей?

– Да, конечно, постоянно. «Что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже, блин, родишь детей?» Это самый главный вопрос. Большинство говорит – у тебя слишком высокие запросы, стандарты. Ты должна понизить планку и просто с первым попавшимся рожать детей.

Вот у меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу, потому что ты должен все свое время тратить. И к детям ты должен... Большинство из нас росло ненужными особо. Потом вырастаешь, и у тебя какие-то проблемы, комплексы. Родителям просто тупо некогда было, они работали. У меня был, слава богу, спорт, и все это пошло в правильное русло. А у других детей – нет.

Я просто смотрю, многие люди мучаются. Сначала – да-да-да, жениться, родить детей. А потом такие – ###...

Я понимаю, что вроде как надо, и вроде как часики тикают. Но не хочу разводиться, потом сидеть одна с ребенком. Хочу полноценную семью. Но на самом деле это все фигня. Я просто не встретила своего человека, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
плавание
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
брань
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ефимова о публикациях в СМИ: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается»
225 минут назад
Юлия Ефимова: «Было очень страшно отбираться на Олимпиаду. Кем меня объявят – врагом народа? Боялась, что признают иноагентом»
18сегодня, 13:47
Чемпион мира Пиманков: «У нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем»
вчера, 20:52
Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»
вчера, 20:45
Брусникина о россиянах на турнире в Венгрии: «Получили ответ, что спортсмены могут использовать символику. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать»
5 ноября, 08:58
Покровская о выступлении сборной России в Венгрии: «Сама поездка — это уже серьезный прорыв»
4 ноября, 15:58
Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде
12 ноября, 12:20
Швейцарский пловец Понти обновил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде
2 ноября, 07:24
Евгений Рылов: «Пока организм тяжело воспринимает адаптацию на нагрузку в долгосрочной перспективе. Думаю, к новому году я уже восстановлюсь»
1 ноября, 15:15
Татьяна Покровская: «Объединение федераций пойдет только на пользу. Что касается Мазепина – именно такая персона должна возглавлять организацию»
31 ноября, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59