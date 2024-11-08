Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»

Юлия Ефимова рассказала, что у нее сейчас нет серьезных отношений.

– Популярный запрос в Гугле – не «Юлия Ефимова, чемпионат мира», или «Олимпиада», а «Юлия Ефимова, фигура». Проблем, я так понимаю, с мужским вниманием у тебя вообще не было никогда.

– У меня были проблемы с самооценкой, с вниманием не было. Мне было непонятно, почему ко мне столько внимания.

– При этом серьезных отношений у тебя нет.

– Сейчас нет. Мне легче быть одной, чем с неправильным человеком, не со «своим». Когда ты много путешествуешь и в спорте – у тебя и времени нет особо на личную жизнь.

Поэтому чаще всего спортсмены так спасаются – что рядом, что удобно. И ты такой: ну ладно... Хоть как-то что-то попробовать. У кого-то успешно, а у кого-то нет. И вот тогда начинается очень тяжелая тема.

– Было такое?

– Да, много раз. Мне одно время было все равно. Сейчас уже кажется, что да, мне нужен человек, который будет сильнее меня. У меня вроде тяжелый характер, при этом вроде и не очень... Многие знакомые, друзья удивляются: почему ты так долго находишься одна?

– Лично для тебя проблема, что ты в 32 года не замужем?

– Для меня лично это не проблема. Это проблема для общества, ха-ха.

– Ты имеешь в виду, что на тебя давит общество: давай выходи замуж, рожай детей?

– Да, конечно, постоянно. «Что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже, блин, родишь детей?» Это самый главный вопрос. Большинство говорит – у тебя слишком высокие запросы, стандарты. Ты должна понизить планку и просто с первым попавшимся рожать детей.

Вот у меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу, потому что ты должен все свое время тратить. И к детям ты должен... Большинство из нас росло ненужными особо. Потом вырастаешь, и у тебя какие-то проблемы, комплексы. Родителям просто тупо некогда было, они работали. У меня был, слава богу, спорт, и все это пошло в правильное русло. А у других детей – нет.

Я просто смотрю, многие люди мучаются. Сначала – да-да-да, жениться, родить детей. А потом такие – ###...

Я понимаю, что вроде как надо, и вроде как часики тикают. Но не хочу разводиться, потом сидеть одна с ребенком. Хочу полноценную семью. Но на самом деле это все фигня. Я просто не встретила своего человека, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.