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  • «Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
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«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»

Федеральный канцлер Германии осудил нападение на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Сообщения о насилии в отношении израильских болельщиков в Амстердаме невыносимы. Мы не можем с этим смириться.

Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Европе», – сообщается на странице Олафа Шольца в X.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Олафа Шольца в X
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