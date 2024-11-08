«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»

Федеральный канцлер Германии осудил нападение на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Сообщения о насилии в отношении израильских болельщиков в Амстердаме невыносимы. Мы не можем с этим смириться.

Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Европе», – сообщается на странице Олафа Шольца в X.