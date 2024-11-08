«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
Федеральный канцлер Германии осудил нападение на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Сообщения о насилии в отношении израильских болельщиков в Амстердаме невыносимы. Мы не можем с этим смириться.
Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Европе», – сообщается на странице Олафа Шольца в X.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Олафа Шольца в X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости