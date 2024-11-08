«Путин лучше Роналду. Владимир Владимирович – лучший политик в мире». Газзаев о президенте России

Валерий Газзаев назвал Владимира Путина лучшим политиком в мире.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Путин лучше, чем Роналду.

Владимир Владимирович – самый лучший политик в мире. Здесь даже двух мнений не может быть», – сказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

Газзаев – Путину: «Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях»