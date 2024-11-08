«Тупой сторонник террора». Захави из «Маккаби» призвал УЕФА наказать Зиеша за пост об «убегающих» после нападения в Амстердаме израильтянах

Игрок «Маккаби» пожаловался УЕФА на пост Хакима Зиеша о событиях в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Когда перед ними не женщины и дети, они [израильтяне] убегают. И по-прежнему: свободу Палестине», – написал игрок сборной Марокко и «Галатасарая » в инстаграме.

Эран Захави репостнул сторис Зиеша, отметив официальный аккаунт УЕФА.

«Тупой сторонник террора. Надеюсь, вы видите это и накажете его!» – добавил нападающий «Маккаби».

Изображение: instagram.com/stories/eranzahavi