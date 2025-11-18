Нидерланды вышли на ЧМ-2026. Польша сыграет в стыковых матчах

Нидерланды вышли на ЧМ-2026, Польша сыграет в плей-офф.

Сборная Нидерландов напрямую вышла на ЧМ-2026 .

Команда под руководством Роналда Кумана разгромила Литву в последнем отборочном матче со счетом 4:0. Нидерландцы набрали 20 очков и заняли первое место в группе G.

Польша обыграла Мальту со счетом 3:2 и заняла второе место в группе с 17 очками. Поляки сыграют в стыковых матчах.

На третьей строчке в группе располагается сборная Финляндии , набравшая 10 очков, Мальта с 5 очками – 4-я, Литва – последняя с 3 очками.