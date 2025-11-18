Полиция со щитами и дубинками применила перцовые баллончики во время массовой драки игроков в матче «Депортиво Мадрин» – «Депортиво Морон» в плей-офф за выход в высшую лигу Аргентины
Матч второй лиги Аргентины между «Депортиво Мадрин» и «Депортиво Морон» закончился массовой дракой футболистов.
«Депортиво Мадрин» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в высший дивизион и вышел в финал.
После финального свистка между игроками и представителями штабов обеих команд завязалась драка. В ситуацию вмешались сотрудники полиции, вооруженные щитами и дубинками – против футболистов «Депортиво Морон» полицейские применили перцовые баллончики.
Как сообщает TyC Sports, в результате действий полиции несколько игроков команды гостей пострадали от попадания перцовой смеси в глаза. Главный судья матча Пабло Эчаваррия покинул поле в сопровождении не менее 15 полицейских.
Впоследствии нападающий «Депортиво Морон» Иво Константино, пострадавший в результате применения перцовых баллончиков, в соцсетях назвал действия полиции «позором и абсолютной безнаказанностью».