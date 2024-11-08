Президент Израиля о нападении на фанатов «Маккаби»: «Антисемитский погром в центре Амстердама. Это знак для любой страны, отстаивающей ценности свободы»
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Сегодня утром мы с ужасом наблюдали шокирующие изображения и видео, которые с 7 октября надеялись больше не увидеть: антисемитский погром, направленный против фанатов «Маккаби» Тель-Авив и граждан Израиля в самом центре Амстердама.
Это серьезный инцидент, предупреждающий знак для любой страны, отстаивающей ценности свободы.
Я полностью поддерживаю сотрудничество, которое в настоящее время осуществляется между правительствами, и верю, что власти Нидерландов будут действовать незамедлительно и предпримут все необходимые меры для защиты, определения местонахождения и спасения всех израильтян и евреев, подвергшихся нападению, а также для искоренения насилия в отношении евреев и израильских граждан всеми необходимыми средствами», – написал президент Израиля Ицхак Герцог.
Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий