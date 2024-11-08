Циньвэнь Чжэн впервые вышла в финал итогового и дебютирует в топ-5
Циньвэнь Чжэн обыграла Барбору Крейчикову в полуфинале итогового турнира – 6:3, 7:5.
Китаянка впервые вышла в финал WTA Finals и за счет этого результата дебютирует в топ-5. Для нее это будет 10-й финал в карьере (в том числе шестой в этом сезоне).
Чжэн впервые участвует в итоговом. Она стала второй китаянкой после Ли На в 2013-м, которая смогла выйти в финал.
За титул Чжэн поборется с Коко Гауфф или Ариной Соболенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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