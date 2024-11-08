3

Циньвэнь Чжэн впервые вышла в финал итогового и дебютирует в топ-5

Циньвэнь Чжэн обыграла Барбору Крейчикову в полуфинале итогового турнира – 6:3, 7:5.

Китаянка впервые вышла в финал WTA Finals и за счет этого результата дебютирует в топ-5. Для нее это будет 10-й финал в карьере (в том числе шестой в этом сезоне). 

Чжэн впервые участвует в итоговом. Она стала второй китаянкой после Ли На в 2013-м, которая смогла выйти в финал.

За титул Чжэн поборется с Коко Гауфф или Ариной Соболенко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoЛи На
logoWTA
logoWTA Finals
logoБарбора Крейчикова
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoЦиньвэнь Чжэн
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Белград (ATP). Шаповалов вышел в финал, Дьере уступил Медьедовичу
243 минуты назад
Радукану ведет переговоры с бывшим фитнес-тренером Шараповой и Осаки
59 минут назад
Итоговый турнир WTA. Соболенко играет с Гауфф, Циньвэнь Чжэн вышла в финал
75сегодня, 17:07Live
Мец (ATP). Микельсен играет с Бонзи, Норри вышел в финал
сегодня, 17:05Live
Норри впервые с февраля 2023-го вышел в финал ATP и вернется в топ-50
сегодня, 16:23
Шаповалов пригласил в команду Типсаревича: «Мы договорились вместе провести предсезонку в Дубае»
сегодня, 15:41
Шаповалов впервые с октября 2022-го вышел в финал ATP. Он отдал три гейма Лехечке в его день рождения
5сегодня, 15:09
Алькарас о Звереве: «К концу карьеры у него будет как минимум один «Шлем», а может, и больше. Он этого заслуживает»
9сегодня, 14:27
Рублев о матче со Зверевым: «Давление будет чувствовать он, ведь он №2 в мире. От меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно»
17сегодня, 14:06
Касаткина о том, что теперь чемпионки ТБШ автоматически отбираются на итоговый: «Гонка есть гонка. Квалификация должна быть по очкам»
29сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51