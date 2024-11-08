УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме: «Надеемся, что органы предъявят обвинения как можно большему числу лиц»
УЕФА выступил с заявлением о нападении на болельщиков «Маккаби» в Нидерландах.
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«УЕФА решительно осуждает инциденты и акты насилия, произошедшие в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби».
Мы надеемся, что соответствующие органы определят и предъявят обвинения как можно большему числу лиц, ответственных за такие действия.
УЕФА рассмотрит все официальные отчеты, соберет имеющиеся доказательства и оценит их», – говорится в заявлении организации.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости