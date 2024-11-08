УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме: «Надеемся, что органы предъявят обвинения как можно большему числу лиц»

УЕФА выступил с заявлением о нападении на болельщиков «Маккаби» в Нидерландах.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«УЕФА решительно осуждает инциденты и акты насилия, произошедшие в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби ».

Мы надеемся, что соответствующие органы определят и предъявят обвинения как можно большему числу лиц, ответственных за такие действия.

УЕФА рассмотрит все официальные отчеты, соберет имеющиеся доказательства и оценит их», – говорится в заявлении организации.