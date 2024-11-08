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  • На болельщиков «Маккаби» с криками «Свободу Палестине» напали в Амстердаме после матча с «Аяксом». 10 человек пострадали, Израиль вышлет 2 самолета на помощь
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На болельщиков «Маккаби» с криками «Свободу Палестине» напали в Амстердаме после матча с «Аяксом». 10 человек пострадали, Израиль вышлет 2 самолета на помощь

В Амстердаме напали на болельщиков «Маккаби» Тель-Авив.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

The Times of Israel утверждает, что нападавшие были в масках. У некоторых из них были палестинские флаги, они кричали ​​«Свобода Палестине».

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 10 израильтян пострадали в результате нападений. Еще с двумя не удалось установить связь. Израильтянам в Амстердаме посоветовали не покидать отели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета с медиками и спасателями для помощи израильским гражданам.

Полиция Амстердама сообщила, что после матча болельщики покинули стадион без происшествий, но ночью в центре города вспыхнули столкновения.

Также полиция дополнила, что 57 человек были задержаны после матча, когда пропалестинские демонстранты пытались добраться до стадиона, несмотря на запрет на протесты на территории арены.

До матча сообщалось, что фанаты «Маккаби» сорвали и сожгли флаг Палестины и подрались с таксистами в Амстердаме.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Reuters
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