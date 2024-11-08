Анчелотти о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение, но нужно оценить его на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» нашел решение проблем в игре.

Мадридский клуб проиграл два матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

В матче 13-го тура Ла Лиги «Реал » сыграет против «Осасуны».

– Безусловно, мы поговорили, проанализировали ситуацию. Мы полагаем, что нашли решение, но нужно оценить это на практике.

У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли правильное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, правильно ли мы поступили.

– Вы чувствуете себя сильным?

– Да, но не только я. Мы все переживаем трудное время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченной и сильной командой.

Такие моменты всегда случаются в футболе. Но это возможность двигаться вперед и стать сильнее в будущем.

– В чем заключается проблема?

– Мы думаем, что нашли решение, но на данный момент это теория, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти .