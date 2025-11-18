Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает, не настолько важно»

Владислав Радимов о Карпине и «Динамо»: когда контракт на 3 года, дайте работать.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Динамо» должно было оставить Валерия Карпина на посту главного тренера.

Карпин в понедельник объявил , что покидает московский клуб. Он возглавил «Динамо » летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. При этом специалист совмещал работу в клубе и сборной России.

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать.

Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и все.

Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает – не настолько важно было», – сказал Радимов.