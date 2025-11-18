  • Спортс
  • Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает, не настолько важно»
13

Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает, не настолько важно»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Динамо» должно было оставить Валерия Карпина на посту главного тренера.

Карпин в понедельник объявил, что покидает московский клуб. Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. При этом специалист совмещал работу в клубе и сборной России.

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать.

Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и все.

Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает – не настолько важно было», – сказал Радимов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
