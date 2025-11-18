Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает, не настолько важно»
Владислав Радимов о Карпине и «Динамо»: когда контракт на 3 года, дайте работать.
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Динамо» должно было оставить Валерия Карпина на посту главного тренера.
Карпин в понедельник объявил, что покидает московский клуб. Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. При этом специалист совмещал работу в клубе и сборной России.
«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству «Динамо». Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать.
Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и все.
Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает – не настолько важно было», – сказал Радимов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
