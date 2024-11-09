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Полиция Амстердама арестовала 62 человека после нападения на фанатов «Маккаби». 5 пострадавших доставлены в больницу, пропавших без вести не осталось

Полиция Амстердама представила разъяснения о событиях после матча Лиги Европы.

После игры между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в центре города произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«В социальных сетях циркулируют различные сообщения о событиях прошлой ночи в Амстердаме. Полиция начала масштабное расследование нескольких инцидентов с применением насилия.

На данный момент известно, что 5 пострадавших доставлены в больницу, 62 человека арестованы. Полиции известно о сообщениях о возможных заложниках, но пока нет подтверждения того, что это действительно произошло. 

Найдены несколько человек, которые считались пропавшими без вести. После полицейского расследования пропавших в связи с событиями прошлой ночи в Амстердаме больше нет», – говорится в заявлении городской полиции.

УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме: «Надеемся, что органы предъявят обвинения как можно большему числу лиц»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер полиции Амстердама
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