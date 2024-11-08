Александр Мостовой: «Люди получают пенсию в 20 тысяч, коммуналка около 10 – как это назвать жизнью? Безобразие. Если поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии»

Александр Мостовой выразил негодование из-за ситуации с ценами в России.

– Об этом нужно говорить – зарплаты и пенсии несоизмеримы тому, что происходит в стране.

Когда люди получают пенсию в 20 тысяч рублей и платят за коммунальные услуги около 10 тысяч, как можно это вообще назвать жизнью?

Остается 100 евро на жизнь, а людям надо есть, обуваться. Трудно верится, что в Москве можно комфортно жить на 30-50 тысяч. То, что происходит, это, конечно, безобразие.

И не один я об этом говорю. Все время ценник на коммунальные услуги поднимается, цены в магазинах тоже.

Почему не поднимаются зарплаты? Если вы поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии.

– Пенсия растет, но цены – быстрее...

– У меня родители живут, за все плачу я, потому что не хватает ни на что. И у половины страны так же.

И это еще Москва и Подмосковье, а вы попробуйте выехать за 100 км от региона.

– Реально ли вам сегодня в Москве комфортно прожить на 100 тысяч рублей?

– Думаю, нет. Тогда себе в чем-то нужно будет отказывать. Если посчитать траты на бензин, коммунальные услуги мои и родителей, еду, то нереально.

Когда я играл и зарабатывал, вообще не обращал внимания на цены, ходил в ресторан чуть ли не каждый день.

Сейчас в ресторан сходишь раз в неделю. Смысл, ради чего? Но это неправильно, люди не должны так жить. Жизнь одна, люди должны путешествовать, получать удовольствие.

Кроме того, у многих есть дети, они должны радоваться жизни, совершенствоваться, узнавать новое. И на все это нужны деньги, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.