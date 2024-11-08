  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Люди получают пенсию в 20 тысяч, коммуналка около 10 – как это назвать жизнью? Безобразие. Если поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии»
103

Александр Мостовой: «Люди получают пенсию в 20 тысяч, коммуналка около 10 – как это назвать жизнью? Безобразие. Если поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии»

Александр Мостовой выразил негодование из-за ситуации с ценами в России.

– Об этом нужно говорить – зарплаты и пенсии несоизмеримы тому, что происходит в стране.

Когда люди получают пенсию в 20 тысяч рублей и платят за коммунальные услуги около 10 тысяч, как можно это вообще назвать жизнью?

Остается 100 евро на жизнь, а людям надо есть, обуваться. Трудно верится, что в Москве можно комфортно жить на 30-50 тысяч. То, что происходит, это, конечно, безобразие.

И не один я об этом говорю. Все время ценник на коммунальные услуги поднимается, цены в магазинах тоже.

Почему не поднимаются зарплаты? Если вы поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии.

– Пенсия растет, но цены – быстрее...

– У меня родители живут, за все плачу я, потому что не хватает ни на что. И у половины страны так же.

И это еще Москва и Подмосковье, а вы попробуйте выехать за 100 км от региона.

 Реально ли вам сегодня в Москве комфортно прожить на 100 тысяч рублей?

– Думаю, нет. Тогда себе в чем-то нужно будет отказывать. Если посчитать траты на бензин, коммунальные услуги мои и родителей, еду, то нереально.

Когда я играл и зарабатывал, вообще не обращал внимания на цены, ходил в ресторан чуть ли не каждый день.

Сейчас в ресторан сходишь раз в неделю. Смысл, ради чего? Но это неправильно, люди не должны так жить. Жизнь одна, люди должны путешествовать, получать удовольствие.

Кроме того, у многих есть дети, они должны радоваться жизни, совершенствоваться, узнавать новое. И на все это нужны деньги, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анчелотти о Мбаппе: «Его проблема – это проблема каждого: не может показать лучшую версию себя. «Реал» отвык от поражений. Мы не можем сдаться, это самый сложный клуб в мире»
932 минуты назад
Янбаев составил идеального футболиста из игроков сборной России-2008: интеллект Аршавина, техника Жиркова, скорость Быстрова, пас Семака, удар Колодина, харизма Павлюченко
2246 минут назад
«Путин лучше Роналду. Владимир Владимирович – лучший политик в мире». Газзаев о президенте России
9448 минут назад
🚨Спортс’’ ищет автора вирального контента
сегодня, 13:00Вакансия
Кубарси хочет сыграть против «Сосьедада», несмотря на 10 швов на щеке. Флик не намерен рисковать
16сегодня, 12:31
УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме: «Надеемся, что органы предъявят обвинения как можно большему числу лиц»
44сегодня, 12:19
Анчелотти о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение, но нужно оценить его на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда»
68сегодня, 12:01
Владислав Радимов: «Роша – зачинщик драки, я на стороне Литвинова. В КДК есть специалисты, о которых я все сказал еще в 2004-м. Воз и ныне там»
36сегодня, 11:49
Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички в «Динамо»: «Гусев меня всегда боялся. Как раз играли в падел с Роланом – я же основатель этого спорта в России»
104сегодня, 11:34
Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания в память о погибших от наводнения в Испании перед матчем с «Аяксом». Они скандировали кричалки и жгли файеры
104сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»»
213 минут назад
Медведев о возвращении Кузяева в «Зенит»: «Предлагали вернуться в юбилейный сезон. Он сказал, что еще хочет сезон сыграть во Франции. Обсудим эту тему летом»
214 минут назад
Чемпионат Германии. «Унион» против «Фрайбурга», «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
27 минут назад
Первая лига. «Ротор» примет «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
127 минут назад
Победа «Челси» над «Ноа» со счетом 8:0 – крупнейшая в истории Лиги конференций
631 минуту назад
В FC 25 появились карточки Родри (97), Холанда (95) и Бонмати (97) к ивенту «Золотой мяч»
33 минуты назадФото
Гуардадо объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Андрес – рекордсмен сборной Мексики по матчам и участник пяти чемпионатов мира
457 минут назад
Нуну признан лучшим тренером АПЛ в октябре, Вуд – лучшим футболистом. Оба представляют «Ноттингем»
4сегодня, 12:49
Министр внутренних дел Франции против переноса домашнего матча сборной с Израилем на фоне событий в Амстердаме: «Это равносильно уступке перед насилием и антисемитизмом»
6сегодня, 12:35
Ринат Билялетдинов об иностранных тренерах: «Наши ничуть не хуже по качеству, видению предмета. Чего-то сверхъестественного у иностранцев не увидел. Поклоняться кому-то не следует»
4сегодня, 12:16