  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зиеш о нападении на фанатов «Маккаби»: «Когда перед ними не женщины и дети, они убегают. Свободу Палестине»
Фото
60

Зиеш о нападении на фанатов «Маккаби»: «Когда перед ними не женщины и дети, они убегают. Свободу Палестине»

Хаким Зиеш высказался об атаке на израильтян в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Когда перед ними не женщины и дети, они [израильтяне] убегают. И по-прежнему: свободу Палестине», – написал Зиеш в инстаграме, репостнув публикацию о произошедшем.

Игрок сборной Марокко и «Галатасарая» родился в Нидерландах.

Изображение: instagram.com/stories/hziyech

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые. Эхо палестинского конфликта

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хакима Зиеша
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
происшествия
болельщики
logoвысшая лига Израиль
logoМаккаби Тель-Авив
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Палестины по футболу
logoХаким Зиеш
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
6сегодня, 15:48
Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
107сегодня, 14:53
УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме: «Надеемся, что органы предъявят обвинения как можно большему числу лиц»
77сегодня, 12:19
На болельщиков «Маккаби» с криками «Свободу Палестине» напали в Амстердаме после матча с «Аяксом». 10 человек пострадали, Израиль вышлет 2 самолета на помощь
215сегодня, 08:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Клаудиньо не отказывался выходить на замену в матче с махачкалинским «Динамо» – у него болела спина, и тренеры «Зенита» решили не рисковать («СЭ»)
2839 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда
853 минуты назадLive
В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами – Анчелотти вел себя более напористо, чем обычно. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
2455 минут назад
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
29сегодня, 16:15
Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
42сегодня, 15:58
Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
24сегодня, 15:24
Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
107сегодня, 14:53
Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Хау. Португалец считает, что это лучший шанс вернуться в АПЛ (The Guardian)
90сегодня, 14:46
Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»
20сегодня, 14:35
«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
192сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»
9 минут назад
Денис Глушаков: «Хочу, чтобы сын продолжил мое дело. Будет выбирать между «Спартаком» и ЦСКА»
625 минут назад
Министр Дегтярев о желании Дзюбы сыграть за Россию: «Могу понять Артема, сборная – это апофеоз карьеры. Знаю его лично и уважаю как спортсмена. Но решение принимает тренер»
234 минуты назад
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
5сегодня, 16:48
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
4сегодня, 16:45
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
7сегодня, 16:32
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
4сегодня, 16:28
Первая лига. «Ротор» принимает «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
3сегодня, 16:03Live
Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
10сегодня, 16:00
«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
6сегодня, 15:48