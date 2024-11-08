Зиеш о нападении на фанатов «Маккаби»: «Когда перед ними не женщины и дети, они убегают. Свободу Палестине»

Хаким Зиеш высказался об атаке на израильтян в Амстердаме.

После матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Когда перед ними не женщины и дети, они [израильтяне] убегают. И по-прежнему: свободу Палестине», – написал Зиеш в инстаграме, репостнув публикацию о произошедшем.

Игрок сборной Марокко и «Галатасарая» родился в Нидерландах.

Изображение: instagram.com/stories/hziyech

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