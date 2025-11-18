  • Спортс
  • Нидерланды разгромили Литву – 4:0! У Гакпо и Рейндерса по 1+1, Симонс и Мален также забили
1

Нидерланды разгромили Литву – 4:0! У Гакпо и Рейндерса по 1+1, Симонс и Мален также забили

Сборная Нидерландов обыграла Литву.

Сборная Нидерландов разгромила дома Литву (4:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тиджани Рейндерс открыл счет на 16-й минуте. Коди Гакпо на 57-й реализовал пенальти. Хави Симонс отличился на 60-й. Дониэлл Мален на 62-й сделал счет 4:0.

«Оранжевые» вышли на ЧМ-2026 с 1-го места в группе. Польша, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Йохан Кройфф Арена
Нидерланды
Завершен
4 - 0
Литва
Матч окончен
84’
Ласицкас   Упстас
84’
Паулаускас
81’
Калинаускас   Бурба
Гакпо   Ланг
79’
Симонс   Валенте
78’
Тимбер   Гертрюйда
64’
де Йонг   Тимбер
64’
Депай   Эмега
63’
  Мален
62’
  Симонс
60’
59’
Черных   Паулаускас
  Гакпо
58’
46’
Ширвис   Бенета
46’
Сиргедас   Голубицкас
2тайм
Перерыв
23’
Ширвис
  Рейндерс
16’
Нидерланды
Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Тимбер, Симонс, де Йонг, Рейндерс, Гакпо, Депай, Мален
Запасные: Гравенберх, ван де Вен, Эмега, Флеккен, Гертрюйда, Тимбер, Валенте, Ланг, Руфс, Схаутен
1тайм
Литва:
Гертмонас, Ласицкас, Ширвис, Тутышкин, Уткус, Армалас, Калинаускас, Гинейтис, Воробьев, Сиргедас, Черных
Запасные: Бенета, Micevicius, Шимкус, Упстас, Голубицкас, Барткус, Шведкаускас, Дубицкас, Лекятас, Ольберкис, Бурба, Паулаускас
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
