Нидерланды разгромили Литву – 4:0! У Гакпо и Рейндерса по 1+1, Симонс и Мален также забили
Сборная Нидерландов обыграла Литву.
Сборная Нидерландов разгромила дома Литву (4:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Тиджани Рейндерс открыл счет на 16-й минуте. Коди Гакпо на 57-й реализовал пенальти. Хави Симонс отличился на 60-й. Дониэлл Мален на 62-й сделал счет 4:0.
«Оранжевые» вышли на ЧМ-2026 с 1-го места в группе. Польша, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.
Квалификация ЧМ. 10 тур
17 ноября 19:45, Йохан Кройфф Арена
Завершен
4 - 0
