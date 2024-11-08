Жирков о молодых футболистах: «Спросить нечего, не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор»

Юрий Жирков высказался об интересах современных молодых футболистов.

– А поколения вашей молодости и заката карьеры принципиально разные?

– Конечно. Когда становишься старше, с тобой в команде более молодые игроки. У всех разные интересы и общение. Молодым игрокам интересны другие вещи, нежели мне или еще кому-то.

– В чем проявляются эти различия?

– Например, в раздевалке люди обсуждают всякие компьютерные игры. Я тоже играю иногда, но не в те игры, что сегодняшняя молодежь. То же самое касается, например, песен.

– Тяжело было находиться с ними на одной волне?

– Не тяжело, но чувствовал себя не в своей тарелке. Это было даже в сборной России на Евро-2020. Сидишь в кабинете доктора, поддерживаешь с ним беседу, а заходят молодые – и спросить нечего. Не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор, – сказал бывший защитник сборной России.

Жирков об отстранении России: «Не сказал бы о деградации нашего футбола, появляется много хорошей молодежи. Нужны большие международные матчи»