Жирков о молодых футболистах: «Спросить нечего, не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор»
– А поколения вашей молодости и заката карьеры принципиально разные?
– Конечно. Когда становишься старше, с тобой в команде более молодые игроки. У всех разные интересы и общение. Молодым игрокам интересны другие вещи, нежели мне или еще кому-то.
– В чем проявляются эти различия?
– Например, в раздевалке люди обсуждают всякие компьютерные игры. Я тоже играю иногда, но не в те игры, что сегодняшняя молодежь. То же самое касается, например, песен.
– Тяжело было находиться с ними на одной волне?
– Не тяжело, но чувствовал себя не в своей тарелке. Это было даже в сборной России на Евро-2020. Сидишь в кабинете доктора, поддерживаешь с ним беседу, а заходят молодые – и спросить нечего. Не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор, – сказал бывший защитник сборной России.
Жирков об отстранении России: «Не сказал бы о деградации нашего футбола, появляется много хорошей молодежи. Нужны большие международные матчи»
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