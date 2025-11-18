Станкович попрощался с игроками «Спартака» на базе клуба (Metaratings)
Станкович попрощался с игроками «Спартака».
Деян Станкович попрощался с футболистами «Спартака» после отставки.
Сербский специалист покинул московский клуб на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
По информации Metaratings, в воскресенье Станкович и его штаб попрощались с командрй на базе «Спартака» в Тушино.
В первом матче после отставки главного тренера «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет 22 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
