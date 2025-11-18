Станкович попрощался с игроками «Спартака» на базе клуба (Metaratings)

Станкович попрощался с игроками «Спартака».

Деян Станкович попрощался с футболистами «Спартака» после отставки.

Сербский специалист покинул московский клуб на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов .

По информации Metaratings, в воскресенье Станкович и его штаб попрощались с командрй на базе «Спартака » в Тушино.

В первом матче после отставки главного тренера «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет 22 ноября.