38

Станкович попрощался с игроками «Спартака» на базе клуба (Metaratings)

Станкович попрощался с игроками «Спартака».

Деян Станкович попрощался с футболистами «Спартака» после отставки.

Сербский специалист покинул московский клуб на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

По информации Metaratings, в воскресенье Станкович и его штаб попрощались с командрй на базе «Спартака» в Тушино.

В первом матче после отставки главного тренера «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет 22 ноября.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22459 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoВадим Романов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о «Спартаке»: «Я пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Если придет тренер, который не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, опять будут обсуждать руководство»
16 ноября, 19:18
Олег Кононов: «Удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Игроки его слушали и уважали»
16 ноября, 08:19
Игорь Ледяхов: «Станковича уволили преждевременно. Глупо оставлять команду без тренера. «Спартак» опять удивил, это говорит о некомпетентности руководителей»
15 ноября, 13:44
Главные новости
Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»
2 минуты назад
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
14 минут назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
25 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
32 минуты назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
40 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
47 минут назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
48 минут назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
57 минут назад
Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»
сегодня, 19:26Видео
Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»
сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
9 минут назад
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
29 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55