Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 5 бросков, 3 хита и «минус 2» за 19:39 против «Питтсбурга»

Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 игр.

Капитан «Вашингтона » остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (2:4).

39-летний россиянин завершил свою серию из 5 подряд игр с очками и голами (6+5 на отрезке). У него 16 (8+8) баллов в 13 играх в сезоне при полезности «+8».

Сегодня Овечкин (19:39, 5:09 – в большинстве, «минус 2») 5 раз бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 3 силовых приема.