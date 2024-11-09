Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. У него 5 бросков, 3 хита и «минус 2» за 19:39 против «Питтсбурга»
Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 игр.
Капитан «Вашингтона» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:4).
39-летний россиянин завершил свою серию из 5 подряд игр с очками и голами (6+5 на отрезке). У него 16 (8+8) баллов в 13 играх в сезоне при полезности «+8».
Сегодня Овечкин (19:39, 5:09 – в большинстве, «минус 2») 5 раз бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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