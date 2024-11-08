Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии в будущем.
По данным The Athletic, каталонскому специалисту нравится вариант с работой в сборной Бразилии. Возможно, Пеп останется в «Ман Сити» еще на год и затем будет работать со сборной в рамках подготовки к ЧМ-2030. Гвардиола еще не принял решение.
В Бразильской конфедерации футбола (CBF) тоже заинтересованы в Гвардиоле. Отмечается, что тренеру несколько раз звонили из CBF в этом году.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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