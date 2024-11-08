34

Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF

Пеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии в будущем.

По данным The Athletic, каталонскому специалисту нравится вариант с работой в сборной Бразилии. Возможно, Пеп останется в «Ман Сити» еще на год и затем будет работать со сборной в рамках подготовки к ЧМ-2030. Гвардиола еще не принял решение.

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) тоже заинтересованы в Гвардиоле. Отмечается, что тренеру несколько раз звонили из CBF в этом году.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Федерация футбола Бразилии
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» Флика = море голов. Даже рекорд Гвардиолы под угрозой
6сегодня, 12:29
«Ковентри» уволил Робинса, тренировавшего клуб почти 8 лет. Только Гвардиола работает дольше него в 4 ведущих дивизионах Англии
5вчера, 12:47
«МЮ» был шокирован решением Гвардиолы возглавить «Сити». «Юнайтед» вел переговоры с тренером в 2015-м и считал, что договоренность близка
70вчера, 12:00
Гвардиола об Амориме в «МЮ»: «Мы встретимся с ними дважды в АПЛ и, возможно, в Кубке Англии. В ЛЧ это невозможно»
296 ноября, 14:44
Гвардиола на вопрос о работе в сборной Бразилии: «После 1:4 я больше не вариант для них. Стремлюсь вернуть «Сити» на его топ-уровень»
246 ноября, 13:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда
87 минут назадLive
В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
9 минут назад
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
2252 минуты назад
Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
21сегодня, 15:24
Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
95сегодня, 14:53
Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Хау. Португалец считает, что это лучший шанс вернуться в АПЛ (The Guardian)
86сегодня, 14:46
Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»
19сегодня, 14:35
«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
182сегодня, 14:19
«А чего сам не играешь?» Гарначо ответил блогеру перед матчем с ПАОК, который давал советы Алехандро, как пасовать и работать над первым касанием
18сегодня, 13:58
Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»
28сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
319 минут назад
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
322 минуты назад
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
735 минут назад
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
339 минут назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
3сегодня, 16:03Live
Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
9сегодня, 16:00
«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
5сегодня, 15:48
Хесус Медина: «Спартак» на правильном пути. Мы нашли свою игру»
5сегодня, 15:45
Слот о старте «Ливерпуля»: «Не удивлен, потому что вижу энергию, которую вкладывают игроки. Не прошу их побеждать в каждой игре, но мы сосредоточены на ежедневных усилиях»
2сегодня, 15:34
Главе Перуанской футбольной федерации грозит 20 лет тюрьмы за ОПГ «Галактикос». Группировке вменяют коррупцию, мошенничество, отмывание активов
4сегодня, 15:16